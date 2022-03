Bei Let's Dance werden keine Kosten und Mühen gescheut, dass die Stars bei ihrer Performance wie aus dem Ei gepellt aussehen! Heute Abend steht endlich die zweite Wettkampfshow des beliebten RTL-Tanzformats auf dem Plan – von Rumba über Salsa bis hin zum Paso Doble ist alles mit dabei. Ein Promi wurde kurz vor dem Sendungsbeginn allerdings besonders penibel hergerichtet: GZSZ-Star Timur Ülker (32) wurden sogar die Brusthaare für seine Tanzeinlage gestutzt!

Der Schauspieler tritt heute Abend mit Profitänzerin Patricija Ionel (27) an. Die beiden werden eine Rumba zur Ballade "Right Here Waiting" von Richard Marx (58) zum Besten geben. Und dabei wird offenbar auch Timurs behaarter Oberkörper eine Rolle spielen, wie eine Instagram-Story von Kontrahent Mathias Mester (35) zeigt. "Leute, ich bin hier gerade beim Styling [...]. Aber was der Timur hier abzieht... der Timur lässt sich eine andere Frisur machen. Machste schön auf Mittelscheitel dann gleich?", scherzte der Sportler, während eine der Visagistinnen mit Kamm und Rasierer bewaffnet die Brust des Serienstars bearbeitete.

Wie Timur in dem Clip verriet, verschönere die Dame nur seine Brusthaar-Konturen und Übergänge. Mathias amüsierte sich köstlich darüber! Bleibt abzuwarten, ob beim Auftritt des Fernsehstars wirklich so viel von seiner frisch gestutzten Haarpracht zu sehen sein wird. Dem Paralympics-Sportler wurden übrigens nur die Kopfhaare geschnitten.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

ActionPress Timur Ülker, "Let's Dance"-Kandidat 2022

RTL / Stefan Gregorowius Renata Lusin und Mathias Mester bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Timur Ülker und Malika Dzumaev bei "Let's Dance"

