Mathias Mester (35) ist voll und ganz zufrieden mit sich! Der ehemalige Sportler und Olympionike gehört in diesem Jahr zum Cast von Let's Dance. Warum die Fans ganz besonders auf seine Teilnahme gespannt waren? Mathias ist kleinwüchsig und deswegen logischerweise etwas kleiner als seine Tanzpartnerin Renata Lusin (34). Der Größenunterschied stellt auf dem Parkett aber kein Problem da – die beiden liefern ab. Und auch im Alltag stört den Speerwurf-Champion seine Körpergröße absolut nicht – und habe es auch noch nie!

"Ich habe meine Mutter bis heute nicht gefragt, warum ich so klein bin. Ich bin so und ich würde mit nichts tauschen wollen", betonte der 35-Jährige bei "Let's Dance". Und das, obwohl er schon als Kind gemerkt habe, dass er sich etwas von anderen Jungen in seinem Alter unterscheidet. "Das erste Mal aufgefallen, ist es mir im Kindergarten. Die anderen Jungs hatten ihre Füße auf den Hockern auf dem Boden und meine baumelten da noch", erinnerte er sich. Seine Eltern hätten schon vor der Geburt gewusst, dass Mathias kleinwüchsig zur Welt kommen würde.

In der heutigen Show tanzten der Promitänzer und seine Trainerin zu einen Paso Doble zu "The Final Countdown" von Europe – und konnten die Jury und das Publikum gleichermaßen begeistern. "Ich fand es mega. Du hast wirklich getanzt und das Parkett benutzt", schwärmte Jorge Gonzalez (54). Am Ende bekam das Duo sogar die Staffel-Höchstwertung von 25 Punkten. Sogar Joachim Llambi (57) zückte die Acht-Punkte-Tafel.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Getty Images Mathias Mester und Renata Lusin bei "Let's Dance"

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Renata Lusin und Mathias Mester bei "Let's Dance" 2022

Anzeige

Getty Images Mathias Mester bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de