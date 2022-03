Sie kann es einfach nicht lassen! In den vergangenen Monaten zeigte sich Britney Spears (40) in den sozialen Netzwerken immer wieder splitterfasernackt. Im Sommer 2021 machen sich viele Fans deswegen Sorgen um ihr Idol. Einige denken sogar, dass die Blondine fremdgesteuert sei – schließlich steht Britney damals noch unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (69). Nach ihrem Sieg im Prozess werten viele die freizügigen Schnappschüsse als Zeichen ihres neuen Lebens. Als sich die 40-Jährige Anfang März nackt am Strand zeigt, scheint die Stimmung jedoch zu kippen: Viele Follower finden die Posts gar nicht gut. "Also gut, Leute, ich zeige meinen Körper in Französisch-Polynesien als rebellische und freie Frau", wehrt die "Toxic"-Interpretin die Kritik auf Instagram ab.

