Es ist nun auch auf Social Media offiziell! 2014 heiratete die Reality-TV-Bekanntheit Kim Kardashian (41) den Rapper Kanye West (44). Im vergangenen Jahr ging die Ehe jedoch in die Brüche. Der Musiker hatte nichts unversucht gelassen, die Mutter seiner vier Kinder zurückzugewinnen – jedoch vergeblich. Am Mittwoch wurde die Brünette vor dem Gesetz als ledig erklärt. Kim konnte wohl nicht abwarten, das auch im Netz zu zeigen!

In ihrer Instagram-Bio hatte bis vor wenigen Tagen noch Kim Kardashian West gestanden – das ist nun aber Geschichte. Da Kim nun offiziell keine West mehr ist, entfernte sie den Namenszusatz aus ihren Profilen in den sozialen Netzwerken. Scheint so, als habe die Kimye-Ära nun ihr endgültiges Ende gefunden...

Kanye dürfte diese Entwicklung absolut nicht begeistern. Er versuchte bis zuletzt zu verhindern, dass Kim vor dem Gesetz als ledig erklärt wird. Der "Stronger"-Interpret hatte sogar vor Gericht Einspruch eingelegt und seine Unterschrift für den Antrag verweigert. Genützt haben diese Versuche alle nichts – und so heißt seine Ex-Frau nun auch wieder offiziell Kim Kardashian.

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North und Saint und Kanye West

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de