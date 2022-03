Die Fans der ARD-Telenovela Sturm der Liebe dürfen sich über ein großes Comeback freuen – Christin Balogh (36) ist zurück! Die deutsche Schauspielerin schlüpfte bereits von 2013 bis 2019 in die Rolle der Köchin Tina Kessler. In der Serie zog Tina gemeinsam mit ihrem Mann nach Island, und Christin blieb daraufhin dem Set rund drei Jahre lang fern. Doch ab April hat die gebürtige Magdeburgerin ihre geliebte Rolle endlich wieder zurück. Aber was haben Christin und ihre Serienfigur Tina eigentlich gemeinsam? Promiflash hat bei der Schauspielerin nachgefragt...

Im Promiflash-Interview sprach Christin jetzt über ihr "Sturm der Liebe"-Comeback – und dabei zog sie auch einen Vergleich zwischen sich und ihrer Rolle. "Freunde und Loyalität sind uns beiden sehr wichtig, würde ich sagen", betonte die 36-Jährige und fügte hinzu: "Tina hat über die Jahre meinen Humor etwas mehr angenommen, und jetzt bei der Rückkehr kann ich auch sagen, wir haben die Locken gemeinsam." Früher seien ihr für die Rolle nämlich immer die Haare geglättet worden.

Allerdings gibt es auch einen großen Unterschied zwischen Christin und Tina. "Kochen kann ich hingegen nicht so wie Tina. Gar nicht!", stellte die Schauspielerin klar und scherzte: "Ich koche meist intuitiv, und da geht dann intuitiv auch viel in die Hose."

Anzeige

Instagram / christin_balogh_official Christin Balogh, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / christin_balogh_official Christin Balogh im April 2019

Anzeige

Instagram / christin_balogh_official Christin Balogh im Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de