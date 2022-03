Sind sie getrennt oder sind sie es nicht? Im Januar gaben Jason Momoa (42) und Lisa Bonet (54) bekannt, dass sie nach vier Jahren Ehe und insgesamt 16 Jahren Beziehung jetzt separate Wege gehen. Doch vor Kurzem sorgte ein Insider für Verwirrung und verriet, dass der Aquaman-Star wieder bei seiner Ex-Partnerin eingezogen sein soll – angeblich nähern sie sich sogar wieder an. Nun wandte sich Jason erstmals direkt an seine Follower!

Via Instagram meldete sich der 42-Jährige zu Wort. "Danke an die Fans und an die Presse, dass sie uns Raum für die Kinder gegeben haben. Es ist schon schwer genug, sich in der Öffentlichkeit zu trennen", schrieb er unter eine Reihe von Bildern, die bei der New Yorker Premiere des neuen Batman-Films entstanden sind. Diese hatte er offenbar mit Sohnemann Nakoa-Wolf (13) und Töchterchen Lola besucht. Die Familie wisse es zu schätzen, in dieser Zeit weiterhin Privatsphäre haben zu dürfen.

So wie es aussieht, ist das einstige Traumpaar ohnehin im Guten auseinandergegangen. Denn der gebürtige Hawaiianer verriet in einem Interview mit "Entertainment Tonight", dass die zwei und ihre gemeinsamen Kinder nach wie vor zusammenhalten. "Wir sind immer noch eine Familie", beteuerte er. Bei der "The Batman"-Premiere habe Jason seine Ex-Partnerin sogar vertreten.

Getty Images Jason Momoa und Lisa Bonet bei den Oscars 2019

Instagram / prideofgypsies Jason Momoa mit seinem Sohn Nakoa-Wolf und seiner Tochter Lola im März 2022

Getty Images Jason Momoa und Lisa Bonet bei der "Joker"-Filmpremiere in Hollywood

