Ließ sich Jason Momoa (42) von schweren Jungs inspirieren? Der Schauspieler ist neben seinen coolen Filmrollen vor allem für seinen wilden Look bekannt. Der zweifache Vater tritt stets mit zotteliger langer Mähne und rockigem Styling auf – im Smoking sieht man den Hawaiianer nur zu ganz besonderen Anlässen. Sein neuestes Outfit wirft nun aber einige Fragen auf: Denn Jason war in New York in gestreifter Hose ganz in Knasti-Art unterwegs!

Aktuelle Paparazzifotos zeigen den 42-Jährigen am Mittwoch im Big Apple im altmodischen Gefängnis-Chic. Zu einem rosa T-Shirt und einer schwarz-weiß-gestreiften Hose kombinierte der Aquaman-Star derbe Stiefel – an seinem Handgelenk trug er zudem ein rosa Haargummi. Obwohl er wirkte, als wäre er gerade erst aufgestanden, ließ sich Jason nicht lumpen und machte vor Ort sogar ein paar spontane Selfies mit Fans.

In der Metropole besuchte Jason am Dienstag die Premiere des neuen Batman-Films, in dem seine Stieftochter Zoe Kravitz (33) mitspielt. Für das Event schmiss sich der Hottie etwas mehr in Schale als für sein Fantreffen – der Filmemacher posierte in einem weinroten Anzug an der Seite seiner Kinder auf dem roten Teppich.

Anzeige

Rick Davis / SplashNews.com / Action Press Jason Momoa mit einem Fan in New York, März 2022

Anzeige

Rick Davis / SplashNews.com / Action Press Jason Momoa in New York, März 2022

Anzeige

Getty Images Jason Momoa mit seinen Kindern Lola und Nakoa-Wolf bei der "The Batman"-Premiere

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de