Der Scheidungsvorgang setzt Kanye West (44) offenbar sehr zu! Der Rapper und Kim Kardashian (41) sind schon seit dem vergangenen Jahr kein Paar mehr. Allerdings hatte der US-Amerikaner offenkundig um seine Frau gekämpft. Obwohl die Unternehmerin mittlerweile wieder vergeben ist, hat Kanye vor, sie zurückzuerobern. Kim treibt unterdessen den Scheidungsprozess voran – und das gefällt ihrem Noch-Ehemann offenbar gar nicht. Im Netz meldete er sich jetzt mit einem Post, der ausdrücken soll, wie sehr er unter dem Ganzen leidet.

Mitte der Woche wurde bekannt, dass Kim den ersten Meilenstein auf dem Weg zur endgültigen Scheidung erreicht hat: Der Antrag, mit dem sie ihren Singlestatus eingefordert hatte, wurde vom Richter genehmigt. Hat Kayne auf Instagram nun auf diese Entscheidung reagiert? Der 44-Jährige teilte ein Bild, auf dem in dicken Buchstaben das Wort "divorce", also auf Deutsch: "Scheidung" geschrieben steht. Darunter listete er jede Menge negative Gefühle auf, die das Liebes-Aus mit sich bringt. "Scheidung fühlt sich an, als würde man auf Glas gehen" oder "Scheidung fühlt sich an, als würdest du dir die Hand auf dem Ofen verbrennen", lauten nur zwei schlimme Szenarien, die Kanye mit der auf dem Papier bestätigten Trennung verglich.

Die Fans leiden unter dem Post mit dem Musiker. "Dieser Mann will einfach nur seine Familie zurück", schrieb jemand. Ein anderer User versuchte ihn aufzumuntern: "Kopf hoch – deine Krone ist nur runtergefallen, König." Innerhalb weniger Stunden sammelte der Post fast eine Million Likes.

MEGA Kanye West, März 2022

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Getty Images Kanye West bei einer Fashion Show in NYC im Dezember 2018

