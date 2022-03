Wie steht Laura (20) dazu, dass Noëlla ihr zulasten von Paulina (32) den Rücken gestärkt hat? Die 20-Jährige hatte die Chefjurorin Heidi Klum (48) in der vergangenen Germany's next Topmodel nicht mit ihrem Walk überzeugen können und musste die Show verlassen. Ihre Konkurrentin Noëlla konnte das allerdings überhaupt nicht nachvollziehen und erklärte, dass Paulina hätte gehen müssen. Doch was sagt Laura dazu? War diese Kritik gerechtfertigt?

Im Interview mit Promiflash erzählte die zahnmedizinische Fachangestellte: "Ich fand es an sich so süß von Noëlla, dass sie da so auf meiner Seite stand, aber ich meine, Paulina kann ja überhaupt nichts dafür und Paulina hatte einfach einen viel besseren Walk." Außerdem entscheide ja auch Heidi, wer es in die nächste Runde schafft und wer nicht. "Paulina hat es genauso verdient, weiter zu sein und es kann im Endeffekt niemand was dafür außer Heidi", fasste die Bayerin zusammen.

Manche Mädels hat Laura während ihrer Zeit in der Model-Show sehr lieb gewonnen. Nach ihrem Rauswurf verdrückte sie deshalb sogar ein paar Tränen. "Die haben dann auch schon angefangen zu weinen [...] und da kamen dann schon so die Emotionen aus mir raus, aber auch einfach, weil ich dachte, ich werde die jetzt nicht mehr sehen", erinnerte sich die 20-Jährige.

