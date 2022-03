Über ihren Verdienst als Influencerin kann Cheyenne Ochsenknecht (21) nicht klagen! Im Netz hält die Tochter von Uwe Ochsenknecht (66) ihre Follower stets auf dem Laufenden. Zum einen gibt es regelmäßige Updates über ihr Leben mit Töchterchen Mavie und ihrem Partner Nino auf einem Bauernhof in Österreich. Zum anderen postet die ehemalige Let's Dance-Kandidatin auch die ein oder andere Werbung und promotet diverse Produkte. Doch wie viel Geld bringen Cheyenne ihre Kooperationen ein?

In der Sky-Produktion Diese Ochsenknechts sprach die 21-Jährige über ihren Job als Influencerin. Was ihren konkreten Lohn angeht, hält sich Cheyenne allerdings bedeckt. "Es reicht auf jeden Fall, muss nichts anderes machen", stellte sie zunächst klar und fasste zusammen: "Ein paar Taschen sind schon drin im Monat, wenn ich möchte." Auch ihre Mama Natascha Ochsenknecht (57) will keine genaue Zahl verraten – nennt aber eine grobe Größenordnung: "Das kann man schon sagen, dass man einen Kleinwagen verdient im Monat."

Ist Cheyenne somit der Hauptverdiener in ihrer kleinen Familie? "Der Nino verdient sein eigenes Geld, er hat auch sein eigenes Geld und er würde nie zulassen, dass ich ihn ernähre", betonte das Model. Der Landwirt würde sich also auf keinen Fall von ihr durchfüttern lassen.

Cheyenne Ochsenknecht im September 2021

Cheyenne und Natascha Ochsenknecht

Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Verlobten Nino

