Kourtney Kardashian (42) ist zurzeit megaverliebt. Seit die Keeping up with the Kardashians-Beauty offiziell mit Travis Barker (46) zusammen ist, scheint es so, als könnten die beiden die Finger nicht voneinander lassen. Immer wieder turteln sie öffentlich, was das Zeug hält. Das ist nach ihrer kürzlichen Verlobung natürlich nicht weniger geworden. Nun haben die beiden sich aber offenbar eine Zeit lang in Abstinenz geübt: Kourtney hat ein Sex-Fasten hinter sich.

Das verriet die dreifache Mutter nun in einem Interview mit Bustle. Demnach habe sie eine ayurvedische Reinigungskur ausprobiert, zu der unter anderem der Verzicht auf diese Art der Zweisamkeit gehört. Für Kourtney war das aber offenbar eine ganz besondere Erfahrung: "Oh mein Gott, es war so verrückt. Aber es hat tatsächlich alles besser gemacht. Wie zum Beispiel, wenn man auf Koffein verzichtet und dann wieder seinen ersten Matcha hat – der ist dann einfach so gut."

Dabei dürfte der 42-Jährigen der Sex-Verzicht wahrscheinlich nicht gerade leicht gefallen sein. Immerhin erklärte Kourtney erst vor wenigen Tagen, dass sie mittlerweile den besten Sex ihres Lebens hat. Hättet ihr gedacht, dass Kourtney und Travis ein Sex-Fasten ausprobieren würden? Stimmt ab!

Instagram / kourtneykardash Travis Barker mit seiner Verlobten Kourtney Kardashian im Dezember 2021

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian bei den VMAs 2021

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im Oktober 2021 in New York

