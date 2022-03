Kourtney Kardashian (42) räumt mit ihrem Miesepeter-Image auf! Die schöne Unternehmerin und ihre Familie wurden 2007 mit ihrer Reality-TV-Show Keeping up with the Kardashians berühmt. In der Sendung war die älteste Kardashian-Schwester oftmals eher zynisch oder gar zickig zu sehen gewesen, kritisierte ihre Geschwister für deren Lebensstil oder wirkte doch eher gleichgültig. Doch gegen diese fiese Darstellung wehrt sich Kourtney jetzt!

Im Interview mit Bustle blickte die dreifache Mama nun auf die Familien-Show zurück. Wie Kourtney erklärte, hätte die Produktion ihr recht schnell das Image der genervten Zicke verpasst – damit habe sie sich gar nicht wohlgefühlt: "Gegen Ende wurde es eine wirklich giftige Umgebung für mich. Ich fühlte mich, als würde ich eine Rolle spielen. Das ist Kourtney und sie hat schlechte Laune, lasst uns ihren genervten Kommentar nutzen", schilderte sie.

In der neuen Show der Familie, die im April erscheinen wird, sei das aber ganz anders. Die Drehpause seit dem Ende von "Keeping up with the Kardashians" habe ihr und ihren Schwestern gutgetan, erklärte Kourt: "Arbeitstechnisch bin ich glücklicher denn je!"

Getty Images Kris Jenner und ihre Töchter auf dem Roten Teppich, 2011

ActionPress Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Getty Images Kourtney Kardashian, Reality-Star

