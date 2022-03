Heidi Klum (48) hat ihre Nachwuchsmodel bei Germany's next Topmodel in ganz besondere Outfits gesteckt! In der fünften Folge der Castingshow mussten die Kandidatinnen rund um Paulina (32), Viola und Co. nämlich in knappen Dessous über den Laufsteg stolzieren – aber damit nicht genug: Zusätzlich trugen sie beispielsweise Lederriemen und Halsbänder im Fetisch-Look. Das sorgten bei einigen Teilnehmerinnen für großen Aufruhr. Wie hat die ausgeschiedene Kandidatin Laura (20) die sexy Outfits am Set wahrgenommen?

"Ich muss ehrlich sagen, mir haben die Outfits gefallen, weil ich auch kein Problem damit habe, meinen Körper zu zeigen", betonte Laura im Promiflash-Interview und fügte hinzu: "Also klar, es ist schon krass. Es ist etwas anderes als wenn du dich zum Beispiel nur in Unterwäsche zeigst. Es ist schon noch mal eine andere Nummer." Allerdings fand die Beauty die Looks ganz und gar nicht schlimm – im Gegenteil. "Ich habe das Outfit auch einfach gefühlt", hob das Nachwuchsmodel hervor.

Zudem müsse man sich am Set der Castingshow laut Laura eben auch auf freizügigere Outfits einstellen. "Mit so etwas muss man auch einfach rechnen, dass so etwas eventuell bei 'Germany's next Topmodel' vorkommt", machte sie ihre Meinung deutlich.

ProSieben / Richard Hübner Vanessa, Inka, Julia, Martina, Noëlla und Annalotta bei "Germany's next Topmodel"

Instagram / laurajebella Laura W. im Dezember 2021

Instagram / laurajebella Laura W. im Juli 2021

