Den Germany's next Topmodel-Kandidatinnen steht jetzt eine freizügige Herausforderung bevor! Heidi Klums (48) Nachwuchsmodels müssen im Rahmen des Entscheidungswalks nämlich in knapper Unterwäsche über den Laufsteg schweben: Zusätzlich zu den Dessous sollen die Teilnehmerinnen Lederriemen und Halsbänder im Fetisch-Look tragen – und das sorgte nicht bei allen Kandidatinnen für Begeisterung. Martina überlegte aufgrund der heißen Outfits jetzt sogar, GNTM zu verlassen!

Noch bevor Martina ihr knappes Outfit anprobiert hatte, machten sich bei ihr große Bedenken breit. "Das ist für mich jetzt schon so eine Grenze, an der ich sage: 'Okay, mach ich das? Oder ist mir das zu viel?'", erklärte die Kandidatin. Allerdings sei sich die 50-Jährige durchaus bewusst, welche Konsequenzen ihre Walk-Verweigerung nach sich ziehen könnte. "Wenn ich zur Entscheidung komme, dass das zu viel ist, dann werde ich mich praktisch selbst ausschließen. Ich denke nicht, dass Heidi sagt: 'Okay, du kommst weiter, obwohl du hier nicht läufst.' Das kann ich mir nicht vorstellen", befürchtete die selbstständige Trainerin.

Eine Person konnte Martina dann doch noch umstimmen – und zwar der prominente Gastjuror Jean Paul Gaultier (69)! "Jetzt ist meine Entscheidung fix! Vor ihm laufe ich auf jeden Fall", betonte die Österreicherin und fügte hinzu: "Diese Ehre werde ich mir nicht entgehen lassen. Da werde ich jetzt alle Bedenken über Bord werfen, denn das gibt's nur einmal."

Martina, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Martina, GNTM-Kandidatin 2022

Jean Paul Gaultier, Modedesigner

