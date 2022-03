Mel B. (46) macht sich für "Klein gegen Groß" zum Affen. Kommenden Samstag ist das ehemalige Spice Girls-Mitglied zu Gast in Kai Pflaumes (54) Duellshow. In der Sendung stellen Kinder ihre besonderen Talente im Wettbewerb mit prominenten Gegnern unter Beweis. Auch Mel B. stellt sich der Herausforderung und tritt am 12. März gegen die elfjährige Fidolina an. Die Aufgabe, die die Sängerin meistern muss, brachte schon im Training ihre eigenen Kids zum Lachen.

In dem Duell muss die 46-Jährige 90 Sekunden lang einen Stab auf ihren Füßen balancieren, während sie sich auf dem Boden liegend einmal um ihre eigene Achse dreht. "Ich habe zu Hause mit dem Besenstiel meiner Mutter geübt. [...] Wenn meine Kinder aus der Schule nach Hause gekommen sind, haben sie immer über mich gelacht, wie ich da auf dem Rücken liege und versuche, den Stab zu balancieren. Sie hatten ihren Spaß", berichtete die Musikerin im Interview mit Bild am Sonntag.

Anders als erwartet fiel Mel B. die Aufgabe nicht gerade leicht. "Ich war echt überrascht, wie schwer das ist. Ich hatte mir das viel einfacher vorgestellt", gestand sie. Dennoch freue sie sich auf die Herausforderung. "Und außerdem macht es Spaß. Ich würde ja nicht mal einfach so nach Deutschland kommen, wenn es langweilig wäre", betonte die dreifache Mutter.

Getty Images Mel B. und ihre Kinder, März 2018

Getty Images Mel B., Musikerin

Getty Images Mel B., Sängerin

