Das ging wohl etwas schief. Bibi Claßen (29) und ihr Mann Julian (28) teilen ihren Alltag gerne mit ihren Fans im Netz. So berichten die Influencer ihren Followern nicht nur von ihren Urlauben und weihen sie in ihre Familienplanung ein, sondern teilen auch die nicht perfekten Momente ihres Lebens. Wie Julian nun im Netz zeigte, hatte seine Frau Bibi nun eine kleine Autopanne – die Influencerin demolierte ihren Wagen beim Rückwärtsfahren.

"Auto so: Piep, piep, piep... Wand. Bibi so: 'Hä, war da was?'", schrieb der 28-Jährige zu einem Schnappschuss auf Instagram. Auf dem Bild ist zu sehen, welchen Schaden das Auto seiner Liebsten genommen hat: Das Rücklicht ist kaputt und den Wagen ziert nun eine große Schramme. "Keine Sorge, uns geht es gut. Nur dem Auto und der Wand eher nicht so", klärte der zweifache Vater seine Anhänger auf.

Ihren kleinen Unfall nahm Bibi offenbar mit Humor. "Ehm... Ich war das nicht", kommentierte die YouTuberin den Beitrag ihres Mannes und fügte dem Kommentar lachende Emojis hinzu. Die Fans der beiden sind begeistert von ihrem ehrlichen Posting. "Liebe deinen Humor", schrieb eine Followerin. "Upsi, könnte auch mir passieren", meinte eine andere.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, Influencerin

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTuberin

