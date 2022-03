Hailey Bieber (25) weiß ihr Outfit nicht nur auf dem Catwalk zu präsentieren! Dort zeigt das US-amerikanische Model für gewöhnlich die Looks weltbekannter Designer wie Ralph Lauren (82) und Tommy Hilfiger (70). Schon vor wenigen Tagen bewies die Frau von Justin Bieber (28) aber auch, dass sie in lässigen Sportklamotten superstylish aussehen kann. Bei der Paris Fashion Week durfte es nun jedoch wieder mehr Glamour sein: Hailey bestach in einem wunderschönen Seidenkleid!

Das Fashionevent in der französischen Hauptstadt ist in vollem Gange. Dabei durfte auch die 25-Jährige nicht fehlen. Beim Verlassen eines Hotels wurde Hailey abgelichtet und trug dabei ein herrliches rosafarbenes Minikleid aus Seide. Der glänzende Stoff lag hauteng am Körper der Beauty und setzte ihre Figur perfekt in Szene. Dazu kombinierte sie außerdem hohe schwarze Stiefel.

In Paris ist derzeit allerhand los. Auch Haileys BFF Kendall Jenner (26) ist im Rahmen der Fashion Week in der Stadt. Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit feierte auf einer After-Show-Party ausgelassen mit Younes Bendjima (28) – dem Ex ihrer Schwester Kourtney (42). Die Fans waren von dieser Aktion gar nicht begeistert.

TheCelebrityfinder/MEGA Hailey Bieber im März 2022

Raw Image LTD / MEGA Hailey Bieber, Model

KCS Presse / MEGA Kendall Jenner in Paris, März 2022

