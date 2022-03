Taron Egerton (32) gibt Entwarnung! Der "Kingsman"-Star bereitete seinen Bewunderern am Samstag große Sorgen: Eigentlich sollte der Schauspieler bei der Premiere seines neuen Theaterstückes "Cock" in London auf der Bühne stehen – doch während der Performance brach der Brite bewusstlos zusammen und musste kurzfristig von einem Kollegen ersetzt werden. Am Tag nach dem Drama meldete sich Taron nun bei seinen Fans!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der "Rocketman"-Darsteller ein Statement. "Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, bin ich gestern während der ersten Aufführung von 'Cock' ohnmächtig geworden. Mir geht es rundum gut! Ich habe nur einen leicht schmerzenden Nacken und ein leicht lädiertes Ego, aber mir geht's gut", schrieb der 32-Jährige. Er habe sich dazu entschieden, das Ganze mit Humor zu nehmen und hoffe, dass jeder, der an besagtem Abend im Theater gewesen ist, weitererzählt, dass er so eine engagierte und elektrisierende Performance hingelegt habe, dass sein Körper darauf nicht klargekommen sei.

Taron will sich von dem Vorfall jedenfalls nicht unterkriegen lassen und fügte amüsiert hinzu: "Offenbar soll man eigentlich das ganze Stück spielen und nicht nur Dreiviertel davon, also werde ich schon morgen Abend mit einem Rachefeldzug zurückkehren." Natürlich bedankte sich der Hollywoodstar auch bei seinen fantastischen Kollegen und der Crew, die sich gleich so liebevoll um ihn gekümmert hatten.

Getty Images Taron Egerton bei der Golden-Globes-Verleihung 2020

Getty Images Taron Egerton im Januar 2020 in Los Angeles

Getty Images Taron Egerton, Schauspieler

