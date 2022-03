Chaney Jones steht zu ihrer Operation! Bereits seit einigen Wochen turtelt das Model mit dem Rapper Kanye West (44). Den Beziehungsstatus der beiden scheint aber keiner so genau zu kennen. Einerseits heißt es, die schwarzhaarige Schönheit sei nur die Muse des Rapstars, andererseits kocht auch immer wieder das Gerücht hoch, dass bei den beiden doch mehr laufe. Über ihren Körper spricht die 24-Jährige jetzt aber Klartext.

Wie tmz berichtete, erzählte Chaney in ihrer Instagram-Story, dass sie ein Po-Lifting hatte. Das Model postete ein Foto von sich selbst von hinten, von dem sie sagt, dass es aus der Zeit vor ihrer Operation stamme, als sie 20 Jahre alt gewesen sei. Sie sei immer "dick im Hinternbereich" gewesen und habe es auch nie "verleugnet", wenn sie nach der Operation gefragt wurde.

Chaney wurde in der Vergangenheit immer wieder mit Kanyes Ex Kim Kardashian (41) verglichen. Dagegen scheint sie sich jetzt wehren zu wollen und schrieb noch dazu, dass sie sich sonst keiner einzigen Schönheitsoperation unterzogen habe. "Gleiche Nase, gleiches Gesicht" schrieb sie zu ihrem Bild von vor vier Jahren. Sie sei einfach so geboren worden. Will sich Kanyes Neue damit von den ganzen Kim-Vergleichen distanzieren?

MEGA Chaney Jones und Kanye West in Miami

Instagram / chaneyjonesssss Chaney Jones, Instagram 2022

Backgrid/MEGA Kanye West und Chaney Jones

