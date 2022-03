Sexentzug für Olly Murs (37)! Der Sänger musste vor Kurzem seine Tour abbrechen und sich stattdessen ins Krankenhaus begeben. Schon seit längerer Zeit hat er mit Knieproblemen zu kämpfen – jetzt stand wieder eine Operation an und Olly hat strenge Bettruhe verordnet bekommen. Das Problem: Aktuell kümmert sich seine Freundin Amelia Tank zwar liebevoll um ihn, dafür kommt das Liebesleben des Paares aber viel zu kurz.

In einem Interview mit The Sun betonte der 37-Jährige, dass sein Sexleben aktuell "auf Eis" liegt – dafür bringe ihm seine Liebste aber Frühstück ans Bett. Dass die Brünette eher die Krankenpflegerin für den Musiker mimt, anstatt heiße Stunden mit ihm zu verbringen, findet Olly etwas traurig, aber irgendwie auch lustig. "Ich habe sie hinters Licht geführt. Sie dachte, sie ist mit einem jungen Popstar zusammen und jetzt kümmert sie sich um mich", witzelte der Brite. Amelia sei für 24 Wochen seine persönliche Krankenschwester.

Auch wenn es derzeit an intimen Momenten mangelt, ist Olly dennoch froh, die Beauty an seiner Seite zu haben. "Sie ist meine Komfortzone, meine Positivität, mein Licht, mein Ein und Alles. Sie macht mich jeden Tag glücklich", schwärmte er. Amelia helfe ihm dabei, nur das Beste in jeglicher Situation zu sehen.

Instagram / ollymurs Musiker Olly Murs

Instagram / ollymurs Olly Murs und Amelia Tank

Instagram / ollymurs Olly Murs und seine Freundin Amelia Tank

