Larsa Pippen (47) findet rührende Worte für die neue Beziehung von Kim Kardashian (41). Im Sommer 2020 bemerkten einige aufmerksame Fans, dass sich die einstigen besten Freundinnen zerstritten haben müssen – immerhin gehörten die zwei auf einmal nicht mehr zu den Internet-Followern der jeweils anderen. Für ihr Freundschafts-Aus hatte Larsa damals Kims Ex-Ehemann Kanye verantwortlich gemacht. Für Kims neue Liebe zu Pete Davidson (28) hat ihre EX-BFF jedoch nur Gutes übrig.

"Wisst ihr was? Wenn sie glücklich sind, bin ich es auch", verkündete Larsa am Montag in einer Episode des Behind the Velvet Rope with David Yontef-Podcasts auf die Frage, was sie von Kims Beziehung zu Pete hält. "Wenn die Leute glücklich sind, dann sieht man das. Ich habe das Gefühl, dass sie glücklich ist", findet die Real Housewives of Miami-Darstellerin und fügte hinzu, dass das alles sei, was zählt.

Ob es nach Kims Ehe-Aus nun auch eine neue Chance für die Freundschaft der beiden Beautys geben könnte? Immerhin gilt die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin seit Anfang des Monats ganz offiziell als geschieden. Eine West ist die Reality-TV-Bekanntheit demnach nicht mehr.

Instagram / larsapippen Larsa Pippen, TV-Sternchen

MEGA Kim Kardashian und Pete Davidson im November 2021

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

