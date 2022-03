Seit einigen Tagen flimmert Robert Pattinson (35) als dunkler Rächer über die deutschen Kinoleinwände. An der Seite von Zoe Kravitz (33), die in die Rolle der Catwoman geschlüpft ist, spielt Robert in The Batman den titelgebenden maskierten Helden. Als bekannt wurde, dass ausgerechnet der Twilight-Star Batman verkörpern soll, war die Überraschung bei den Fans zunächst groß. Aber was sagen die Zuschauer jetzt über Robert als Batman?

Der 35-Jährige selbst hatte vor dem Kinostart sogar ein bisschen Angst vor den Reaktionen der Fans, wie er auf der London-Premiere in einem Interview verriet. Zu Recht? Obwohl seine Verkörperung des Comic-Helden zunächst heiß diskutiert wurde und im Netz sogar auf eine Menge Ablehnung stieß, sind die ersten Kritiken zu "The Batman" ziemlich positiv. Auch der Hauptdarsteller kommt dabei sehr gut weg. In dem Magazin Variety wird seine Interpretation sogar als "faszinierend" beschrieben.

Das spiegeln auch die ersten Einspielergebnisse wider. Allein in den USA hat der Streifen am Eröffnungswochenende satte 128,5 Millionen Dollar eingespielt. Umgerechnet sind das etwa 118 Millionen Euro. Aber konnte Robert auch die vielen Zuschauer mit seiner Performance überzeugen? Was haltet ihr von Robert als neuen Batman? Stimmt ab!

Getty Images Robert Pattinson und Zoe Kravitz auf der "The Batman"-Premiere in New York

Getty Images Robert Pattinson, "Twilight"-Star

Collection Christophel / ActionPress Robert Pattinson in "The Batman"

