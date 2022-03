Kylie Jenner (24) lässt es als frischgebackene Zweifachmama entspannt angehen! Vor rund einem Monat brachte die Multimillionärin ihr zweites Kind mit Travis Scott (30) zur Welt: Söhnchen Wolf Webster wurde am 2. Februar 2022 geboren. Seitdem hält sich die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit zurück, was öffentliche Auftritte angeht, und scheint stattdessen die Zeit mit ihrem jüngsten Familienmitglied in vollen Zügen zu genießen. Jetzt lichteten Paparazzi Kylie bei einem entspannten Ausflug ab!

Wie Aufnahmen zeigen, die Daily Mail vorliegen, erwischten Fotografen am Montag Kylie mit Töchterchen Stormi Webster (4) bei einem entspannten Bummel in Los Angeles – klein Wolf war nicht mit dabei. Groß aufgebrezelt hat sich der Social-Media-Megastar aber nicht: Die 24-Jährige kombinierte einen grauen XXL-Pulli mit einer einfachen schwarzen Leggins und schneeweißen Nike-Sneakern. Die Handtasche durfte trotzdem extravagant sein: Zu ihrem Schlabber-Outfit trug Kylie eine sündhaft teure Birkin Bag aus Schlangenleder.

Auch von Baby Wolf haben ihre rund 317 Millionen Follower bisher nur sehr wenig zu Gesicht bekommen: Kylie teilte anlässlich der Geburt ihres Sohnes lediglich ein Foto seines kleinen Händchens. Die Fans können aber davon ausgehen, dass sie den Jungen noch zu sehen bekommen werden – schließlich hat die Unternehmerin auch kein Problem, Stormi der Welt zu präsentieren.

