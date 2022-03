Wie ging es Bastian Bielendorfer (37) in seiner Let's Dance-Zwangspause? In der aktuellen Staffel tanzt der Bestseller-Autor mit Ekaterina Leonova (34) um den Sieg. Bisher konnte der Comedian nicht mit großem Tanztalent auffallen, doch die Choreografin will ihn trotzdem zu einem "Diamanten" formen. In der vergangenen Woche mussten die beiden jedoch wegen einer Erkältung aussetzen. Promiflash erzählte Bastian, wie er seine Auszeit erlebt hat.

"Es war bitter, die anderen nur von der Couch aus anfeuern zu können. Mathias und Sarah, aber auch alle anderen haben wirklich so wahnsinnig abgeliefert", lobte der 37-Jährige die Leistung seiner Konkurrenten im Promiflash-Interview. Dass er selbst aussetzen musste, konnte Bastian nur schwer akzeptieren. Er habe alles versucht, doch es sei nicht möglich gewesen. "Allein schon, um Joachim Llambi mit unserer sexy Rumba so ins Staunen zu versetzen, dass ihm das Gebiss rausfällt – dafür wäre ich wirklich gern da gewesen", betonte der Podcaster.

In dieser Woche kann Bastian der Jury aber wieder zeigen, was er kann. Dafür blüht anderen Kandidaten das Schicksal, pausieren zu müssen. Nachdem Hardy Krüger Jr. (53) sogar ganz das Handtuch werfen musste, müssen dieses Mal sowohl Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49) als auch Caroline Bosbach (32) aussetzen. Beide fallen wegen eines positiven Coronatests aus.

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer beim "Let's Dance"-Training

Getty Images Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

Getty Images Caroline Bosbach und Valentin Lusin bei der zweiten "Let's Dance"-Show

