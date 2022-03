Auch er steht offenbar auf Dominik Stuckmann (30)! Der IT-Spezialist ist der diesjährige Bachelor und verdreht den teilnehmenden Damen reihenweise den Kopf. Besonders Kandidatin Jana-Maria Herz (30) ist total angetan von ihm und wünscht sich ein Happy-End mit dem Hottie. Falls es aber weder mit ihr noch mit einer anderen Rosen-Lady klappen sollte, hätte der TV-Junggeselle jetzt schon einige andere Anwärter: Auch Bill Kaulitz (32) hat ein Auge auf Dominik geworfen!

In seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", den er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (32) führt, plauderte der Musiker nun über witzige Schlagzeilen. So wurde aufgegriffen, dass Bill Dominiks leichten Sprachfehler süß finden würde – daraufhin platzte es aus dem Tokio Hotel-Frontmann raus: "Dominik, wenn du das hörst und es mit den Frauen nicht geklappt hat, slide in meine DM's rein."

Dominik scheint sich also jederzeit bei ihm melden zu können. Ob Bill das aber tatsächlich so ernst meint? Denn der Sänger lachte daraufhin herzlich, genauso wie sein Bruder. Aber, dass Bill tatsächlich in Flirtlaune ist, bestätigte Tom daraufhin trotzdem: "Auf allen Datingplattformen ist Bill unterwegs", erzählte er.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Bachelor-Girl Jana-Maria Herz

Instagram / heidiklum Bill und Tom Kaulitz

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, 2021

