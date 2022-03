Nele Wüstenberg (28) kommt an ihre Grenzen! Die Influencerin kämpft momentan um das Herz des diesjährigen Bachelors – Dominik Stuckmann (30). Und zwischen den beiden knistert es gewaltig. So bekam die Beauty sogar den ersten Kuss vom Rosenverteiler. Doch auch mit der Kandidatin Anna Rossow (33) versteht sich der Unternehmer ziemlich gut. Was die ohnehin schon schwierige Situation noch komplizierter macht: Anna und Nele sind befreundet. Besonders Letztere hat damit zu kämpfen!

Die Hamburgerin baut immer mehr Gefühle für Dominik auf, weshalb jedoch ihre Beziehung zu Anna offenbar leidet. "Es ist für mich eine krasse Herausforderung – einerseits ist Anna meine Bezugsperson und ich bin sehr froh, sie an meiner Seite zu haben. Aber anderseits ist sie auch meine Konkurrentin. Es fällt mir schon zunehmend schwer", erklärte Nele nun ehrlich gegenüber Promiflash.

Doch ihre Freundschaft mit Anna scheint nichts an Neles Gefühlen für Dominik zu ändern. Nach ihrem zweiten romantischen Einzeldate mit dem TV-Junggesellen hätte sie die Nacht nämlich noch gerne bei ihm verbracht: "Denn dann hätte ich Dominik noch mal viel besser kennenlernen können – auch mal ohne Kameras und dem Team drum herum", betonte sie im Promiflash-Interview.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

RTL Bachelor-Kandidatin Nele Wüstenberg

RTL Bachelor-Kandidatin Anna Rossow

RTL Nele Wüstenberg und Dominik Stuckmann

