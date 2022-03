Prinz Andrew (62) will sich wohl nicht länger verstecken! Der Sohn der Queen (95) stand seit Jahren in den Schlagzeilen. Angeblich soll er in den Sexring-Skandal um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt gewesen sein. Im August 2021 hatte ihn Virginia Giuffre diesbezüglich verklagt. 2008 soll er sie als damals 16-Jährige mehrfach sexuell missbraucht haben. Eigentlich hätte er sich dafür in einem Prozess verantworten müssen, doch stattdessen einigten sich beide Parteien auf einen Vergleich. Nun zeigte sich Andrew erstmals in der Öffentlichkeit!

Wie The Sun berichtete, besuchte der Ex-Mann von Sarah Ferguson (62) seine Mutter auf Schloss Windsor. Wie die Aufnahmen zeigen, fuhr der Prinz in einem schwarzen Range Rover zu dem königlichen Anwesen in der ländlichen Gegend. Andrew und seine Anklägerin hatten sich noch vor Beginn des Prozesses außergerichtlich auf eine Zahlung in unbekannter Höhe geeinigt. Seit dem Vergleich im Februar ist es das erste Mal, dass Andrew nun gesichtet wurde.

Laut einem Insider soll sein Besuch jedoch nicht länger als eine Stunde gedauert haben. In den vergangenen Monaten waren öffentliche Auftritte eine Seltenheit seinerseits geworden. Angeblich soll Andrew die britische Königin wegen des Skandals nur in der Nacht besucht haben. "Andrew ist sehr vorsichtig und versucht, außer Sichtweite zu bleiben", hatte ein Informant Ende Februar gegenüber The Sun verraten.

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und Queen Elizabeth II. in Windsor, 2017

Anzeige

Miami Herald via ZUMA Wire / Zum Virginia Giuffre

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew in Windsor, England

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de