Bei Germany's next Topmodel steht heute das große Umstyling an! Auch in der 17. Staffel verpasst Heidi Klum (48) ihren Nachwuchsmodels einen neuen Look – und das wird natürlich wieder für viel Drama sorgen: In einem Trailer war vorab bereits zu sehen, dass die Kandidatinnen Noëlla und Sophie angesichts der haarigen Veränderung total erschüttert sind. Aber bekommen die GNTM-Girls eigentlich Hinweise – oder sind sie wirklich komplett ahnungslos? Promiflash hat bei Lucy Hellenbrecht (23) aus der 15. Staffel nachgefragt...

"Es ist tatsächlich so, dass man vom Umstyling absolut gar nichts mitbekommt, was man für eine Veränderung kriegt – ob sie kleiner oder größer ist", rief sich Lucy gegenüber Promiflash in Erinnerung. Einen klitzekleinen Hinweis gibt es am Set dann aber offenbar doch. "Das einzige Indiz ist tatsächlich, wann du dran bist. Also wenn du wirklich früh dran bist, kannst du damit rechnen, dass es länger dauert – es wird also viel gefärbt, viel geschnitten", betonte die 23-Jährige.

Ansonsten gibt sich die Produktion am Set sehr viel Mühe, die Looks der Kandidatinnen bis zur Enthüllung mit Heidi geheimzuhalten. "Es werden alle Spiegel abgeklebt – nicht nur in dem Raum, sondern auch auf den Toiletten", erklärte Lucy und verdeutlichte: "Es wird jeder einzige Spiegel abgeklebt."

Lucy Hellenbrecht

Heidi Klum

Lucy Hellenbrecht

