Das ist ein ungewöhnlicher Wunsch! Lieselotte Reznicek begeistert bei Germany's next Topmodel derzeit alle mit ihrer lustigen Art, und auch Model-Mama Heidi Klum (48) kann sie bis jetzt von sich überzeugen. Fast hätte es für die 66-Jährige sogar mit einem Job für ein Fitnessmagazin geklappt – doch dann entschieden sich die Redakteure wegen ihres Alters gegen sie. Trotz dieses Rückschlags hat sie jetzt einen bestimmten Plan: Lieselotte will beim großen Umstyling älter gemacht werden!

In der aktuellen Folge steht für viele das Highlight der Staffel an, denn den Models werden neue Frisuren verpasst. Während viele auf gar keinen Fall die Haare gefärbt bekommen wollen, hofft Lieselotte für ihre Veränderung auf etwas Besonderes: Sie wünscht sich graue oder weiße Haare! Und das aus einem ganz bestimmten Grund: "Ich bin ja 66 und sehe ja leider, glaube ich, jünger aus. Aber wenn ich Model sein will bei dir, muss ich ja auch so alt aussehen, wie ich bin", erklärte sie Heidi im Vorfeld des Friseurbesuchs. Mit der neuen Haarfarbe wolle sie ihre Altersgruppe besser repräsentieren.

Heidi ist von diesem Vorschlag jedoch gar nicht begeistert: "Natürlich machen wir das nicht!" Das ist okay für Lieselotte, die auch eine andere Veränderung akzeptiert: "Oder macht ihr mich jünger? Auch nicht schlecht, vielleicht finde ich dann noch einen Mann! Ich bin ja seit 15 Jahren Single." Auch diesen Wunsch wird das Supermodel allerdings nicht erfüllen, da sie mit dem Look der Kandidatin schon zufrieden ist. "Wir sorgen bei ihr vor allem für Volumen und Farbe", beschrieb sie ihr Vorhaben.

ProSieben / Richard Hübner Luca, Heidi Klum und Lieselotte beim Umstyling

Lieselotte Lieselotte, GNTM-Kandidatin 2022

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum bei "Germany's next Topmodel"

