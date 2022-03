Da ist ja das Prachtstück! Seit Juli vergangenen Jahres ist die attraktive TV-Moderatorin Maya Jama (27) runter vom Single-Markt. In dem Basketballer Ben Simmons hat sie augenscheinlich ihr großes Glück gefunden. Im Februar verkündete die Britin dann eine zuckersüße Überraschung: Die beiden Turteltauben haben sich verlobt und wollen sich bald romantisch das Jawort geben. Nun präsentierte Maya im Netz ihren Verlobungsring!

Via Instagram teilte die Beauty einen heißen Schnappschuss von sich. Darauf posiert Maya im dunkelblauen Jogger und mit rot geschminkten Lippen. An ihrem Finger glänzt der Diamantring, mit dem ihr Liebster ihr die Frage aller Fragen stellte. Das Schmuckstück setzt Maya auf dem Bild stolz in Szene. Ihr Verlobter war bereits im Dezember vor ihr auf die Knie gegangen und hatte ihr mit Rosenblättern einen Antrag gemacht.

Wann genau die beiden vor den Traualtar treten wollen, steht aber noch in den Sternen. Maya ist jedenfalls megahappy, wie sie seitdem regelmäßig im Netz beweist. In einer Insta-Story tanzte die 27-Jährige beispielsweise strahlend zu ihrer aktuellen Lieblingsmusik.

Maya Jama Maya Jama und Ben Simmons

ActionPress Maya Jama, Moderatorin

Instagram / mayajama TV-Bekanntheit Maya Jama im März 2022

