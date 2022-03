Laura Müller (21) lässt jetzt alle Hüllen fallen. Die Ehefrau von Michael Wendler (49) betreibt seit einigen Monaten mit ihrem Mann einen OnlyFans-Account. Während die beiden auf der Bezahlplattform anfangs vor allem durch Langeweile-Content auffielen, zeigt die Influencerin inzwischen immer mehr nackte Haut. Mittlerweile hat Laura sogar zusätzlich einen eigenen Account – und auf dem wird es oft richtig heiß. Nun geht die ehemalige Let's Dance-Kandidatin sogar noch einen Schritt weiter: Laura verschickt Bilder, auf denen ihre nackten Brustwarzen zu sehen sind.

Das kündigte die 21-Jährige jetzt jedenfalls auf OnlyFans an. Dort teilte sie ein Bild, auf dem sie ohnehin nicht mehr viel der Fantasie überlässt. In einem mit Glitzersteinen besetzten Netz-Jumpsuit rekelt sie sich auf einem Bett – und lässt dabei den Blick auf ihren fast blanken Po frei. In der Bildunterschrift verspricht Laura allerdings noch freizügigere Einblicke: "Ich habe brandneue Bilder für Dich! Spoiler Alarm: Du kannst meine Nippel sehen." Um in den Genuss ihrer Nacktfotos zu kommen, müssen ihre Follower Laura eine persönliche Nachricht schicken.

Ob Laura für diese besonderen Bilder Geld verlangt – und wenn ja, wie viel – ist nicht klar. Das ist aber nicht das erste Mal, dass Laura extra heiße Fotos per DM-Nachricht anteasert. Die einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin verkauft zum Beispiel seit einiger Zeit speziellen Fuß-Content für etwa 22 Euro.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im September 2019

