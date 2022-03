Matthias Schweighöfer (41) genießt seinen Ehrentag augenscheinlich in vollen Zügen. Auf seinem Social-Media-Account lässt der Blondschopf seine Abonnenten immer wieder an seinem Alltag teilhaben. Neben seltenen Pärchen-Pics mit seiner Liebsten Ruby (26) erfreut der zweifache Vater die Community immer wieder mit Fotos vom Set seines neusten Films. Auch humorvolle Selbstporträts postet er ab und an. Jetzt feierte Matthias seinen eigenen Geburtstag mit einem sonnigen Selfie.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der frischgebackene 41-Jährige nun einen Schnappschuss von sich. Lässig schaut Matthias auf dem Bild in die Kamera. Seine Haare sind dabei leicht verstrubbelt und gegen das sonnige Frühlingswetter trägt der "Army of Thieves"-Darsteller eine dunkle Sonnenbrille auf der Nase. Seinen Post kommentierte er ebenfalls ganz schlicht: Nämlich einfach nur mit seinem neuen Alter. Unter dem Post gratulierten dem in Anklam geborenen Lockenkopf dann viele User, darunter auch Rapper Casper (39).

Vergangene Woche wurde Matthias bei einem Event in Hollywood abgelichtet. Gemeinsam mit seiner Freundin lief der Filmproduzent bei den diesjährigen Film Independent Spirit Awards über den roten Teppich und zog mit seinem Zwiebel-Look alle Blicke auf sich. Auch die 26-Jährige machte in einem weißen Kleid des US-Designers Christopher John Rogers eine gute Figur.

Getty Images Matthias Schweighöfer, Schauspieler

Getty Images Matthias Schweighöfer bei der Premiere der zweiten "You Are Wanted"-Staffel

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im März 2022

