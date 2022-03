Hat er etwa eine neue Partnerin an seiner Seite? Sam Heughan (41) wurde durch das Historien-Liebesabenteuer "Outlander" zum gefeierten Mega-Star und Schwarm vieler Frauen. Sein Privatleben hält der hotte Schauspieler allerdings weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch nun dürften einige Fanherzen bei dieser Neuigkeit brechen: Sam wurde vor wenigen Tagen mit einer unbekannten Frau erwischt – die er sogar leidenschaftlich küsste!

Paparazziaufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen den 41-Jährige am vergangenen Wochenende mit einer brünetten Beauty in New York City. Zusammen genossen die beiden ein entspanntes Lunch-Date. Doch das Essen wurde bei dem Paar schnell zur Nebensache, denn auf einem Bild küsst Sam die unbekannte Schönheit leidenschaftlich. Hat der Hottie etwa wieder eine neue Freundin? Sieht wohl so aus. Wer die Beauty jedoch ist, ist bislang aber nicht bekannt.

Erst im vergangenen Jahr hatte Sam offen übers Verliebtsein gesprochen und zugegeben, dass er die Hoffnung nach der großen Liebe nicht aufgeben werde. "Ich bin mir sicher, irgendwann haut es mich aus den Socken, dann bin ich aufgeschmissen", hatte er im Interview mit Inquirer erzählt.

Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Sam Heughan und Caitriona Balfe in "Outlander"

Anzeige

Getty Images Sam Heughan, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Sam Heughan, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de