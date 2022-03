Heidi Klum (48) und Tom Kaulitz (32) sind offenbar so verliebt wie am ersten Tag – und daraus machen sie auch kein Geheimnis! Rund vier Jahre ist es jetzt schon her, dass die Germany's next Topmodel-Chefin und der Tokio Hotel-Gitarrist ihre Fans mit ihrer Beziehung überrascht haben. Inzwischen sind die zwei verheiratet und führen anscheinend eine superglückliche Ehe – wie sie nur allzu gerne in Form von zauberhaften Auftritten in der Öffentlichkeit und Pärchenfotos auf Social Media beweisen: Jetzt stellten Heidi und ihr Göttergatte eine süße Disney-Romanze nach!

Via Instagram teilte das Topmodel am Donnerstagabend ein Foto von einer Date Night mit ihrem Liebsten, für das sie die berühmte Szene aus dem Disney-Hit "Susi und Strolch" nachstellten: Heidi und Tom teilen sich über den Tisch hinweg ihr Essen und schauen sich dabei tief in die Augen – nur dass es in diesem Fall ein Grissino und keine lange Nudel ist. Dazu verfasste sie einige Zeilen aus "Bella Notte", dem Soundtrack des Films: "Oh, this is the night. It's a beautiful night and we call it... Bella Notte." Hier geht es um eine besonders schöne, romantische Nacht.

Weniger süß und vor allem heiß ging es ein paar Stunden später in Heidis Instagram-Story zu: Heidi filmte mit, wie sie bei einer Flasche Wein ein Ständchen von ihrem halb nackten Mann auf der Gitarre dargebracht bekam – während sie selbst nur in Unterwäsche auf dem Bett lag. Was davor oder danach passiert ist, bleibt wohl der Vorstellungskraft ihrer Fans überlassen...

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de