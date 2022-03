Helga hat versucht, immer positiv zu bleiben! Die Rentnerin war in mehreren Folgen von First Dates Hotel zu sehen und hat ihre Mitkandidaten und das Gastroteam förmlich vom Hocker gerissen. Die ehemalige Lehrerin unterhielt in der Ferienlocation in Kroatien alle mit ihrer guten Laune und spannenden Gesprächen. Allerdings war Helga nicht immer so glücklich in ihrem Leben: Mit Anfang 20 hatte sie einen schweren Autounfall und trug schreckliche Verletzungen davon. Promiflash verriet sie nun, wie sie sich nach dem Schicksalsschlag wieder aufrappeln konnte.

Weil sie damals durch die Frontscheibe auf die Kühlerhaube geschleudert worden war, hatte die heute 70-Jährige tiefe Schnitte im Gesicht erlitten. "Für mich war sehr hilfreich, dass ein junger Arzt, der meine Verzweiflung wahrgenommen hat, mir ganz ehrlich erklärte, was gut verheilen würde und was zum Beispiel noch einmal korrigiert werden müsste", erinnerte sich die gebürtige Essenerin im Gespräch mit Promiflash. In mehreren Eingriffen konnten einige Narben "verschönert" werden, sodass sich Helga wieder wohlfühlen konnte. Trotz allem sei die Singlelady immer positiv geblieben. "Ich habe Gott sei Dank nie denken müssen: 'Warum ist das ausgerechnet mir passiert?', sondern ich konnte voller Dankbarkeit sein, dass ich meine Augen nicht verloren habe", betonte sie.

Mit ihrem Date Werner hat sich Helga in der Show ziemlich gut verstanden – der Mann fürs Leben war er aber nicht. Für die Seniorin sei es aktuell auch schwer vorstellbar, einen Mann komplett in ihren Alltag zu integrieren. "Da ich schon recht lange allein lebe, weiß ich nicht, ob ich noch kompatibel wäre", erklärte sie. "Bei inniger Zuneigung" könne sich das aber auch schnell ändern. Sie wünscht sich ein langsames Herantasten.

Anzeige

RTL / Boris Breuer Roland Trettl und sein "First Dates Hotel"-Team

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius "First Dates"-Moderator Roland Trettl

Anzeige

First Dates Hotel, Vox "First Dates Hotel"-Kandidat Werner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de