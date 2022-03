Beim zweiten Versuch hat es geklappt! Jo Weil (44) ist in wenigen Wochen als Dominic Adams bei Unter uns zu sehen. Viel ist über die neue Figur zwar noch nicht bekannt – die Fans freuen sich aber schon darauf, den Verbotene Liebe-Star in Aktion zu sehen. Allerdings war es nicht das erste Mal, dass Jo heiß auf einen Job in der Vorabendserie gewesen ist. Vor 25 Jahren war er schon einmal beim Casting, wurde aber abgelehnt. Der TV-Star verriet Promiflash jetzt, welche Rolle er damals spielen wollte.

"Das ist natürlich schon eine ganze Weile her. Ich hätte aber den jüngeren Bruder von Gregor Sandmann gespielt", erinnerte sich der 44-Jährige im Gespräch mit Promiflash zurück. Demnach hatte er damals den großen Traum, als Sebastian Sandmann vor der Kamera zu stehen – dessen großer Bruder Gregor wurde von 1997 bis 2000 von Alles was zählt-Star André Dietz (46) gespielt. Stattdessen mimte zunächst Maurice Karl den Charakter, der später von Sebastian Winkler abgelöst wurde. "Der Kollege, der die Rolle damals bekommen hat, passte super in das Rollenprofil. Insofern war er vermutlich einfach die beste Wahl für die Figur", gab Jo allerdings zu.

Dass es damals nicht geklappt hat, sei auch nicht schlimm für den gebürtigen Frankfurter. Immerhin ging seine Karriere auch ohne "Unter uns" steil nach oben. "Ich bin dann ja nicht allzu viel später bei 'Verbotene Liebe' eingestiegen. Wie es dann beruflich mit mir weiterging, ist ja bekannt", zog er sein Fazit. Und tatsächlich gehörte er jahrelang als Oliver Seidel zum Hauptcast der ARD-Produktion.

