Nicky Hilton (38) präsentiert stolz ihren wachsenden Babybauch. Erst vor wenigen Wochen haben die Hotelerbin und ihr Mann James Rothschild bekannt gegeben, dass sie wieder Nachwuchs erwarten. Schon im Sommer soll das dritte Kind der beiden auf die Welt kommen – und das bedeutet auch: Der Bauch der US-Amerikanerin wird von Tag zu Tag deutlich größer. Das zeigte das Model jetzt auch auf dem roten Teppich: Bei einem Event setzte Nicky das Bäuchlein elegant in Szene.

Am Donnerstagabend besuchte die Schwester von It-Girl Paris Hilton (41) das Love-Rocks-Konzert im Bacon Theater in New York City. Auf dem Red Carpet posierte sie in einem schicken schwarzen Kleid mit Schleifen am Dekolleté und strahlte in die Kameras der Fotografen. Das enge Dress betonte ihren Babybauch, und das scheint auch Nickys Plan gewesen zu sein. Mit beiden Händen umfasste sie das Mini-Bäuchlein stolz und lenkte damit den Blick der Anwesenden gezielt auf ihre Körpermitte.

Auch auf der New York Fashion Week teilte die 38-Jährige ihr Babyglück bereits mit der ganzen Welt und posierte in einem transparenten Glitzerkleid, das die kleine Kugel leicht umspielte. Vor allem in der Seitenansicht war die Wölbung deutlich zu erkennen. Von vorne betrachtet war der Bauch jedoch ziemlich gut "getarnt".

Getty Images Nicky Hilton und ihr Mann James Rothschild

Getty Images Nicky Hilton

Getty Images Nicky Hilton auf einem Event im Rahmen der New York Fashion Week

