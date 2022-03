Mit ihm tanzt sie aus der Reihe! Die Profitänzerin Kathrin Menzinger (33) schwebt in der diesjährigen Let's Dance-Staffel mit dem Zirkusartisten René Casselly (25) übers Parkett – und das bisher überaus erfolgreich! In der dritten Show sahnten die beiden mit ihrer atemberaubenden Quickstep-Choreographie gleich zweimal die Höchstwertung ab und kamen so am Ende auf ganze 29 von möglichen 30 Punkten. Dafür gibt das Duo auch wirklich alles: Kathrins Training mit René ist so hart wie noch nie zuvor!

"Ich bin unglaublich stolz auf René", stellte sie im Interview mit RTL zunächst klar. Doch jede Woche so einen furiosen Auftritt hinzulegen, habe auch seinen Preis: "Wir trainieren wirklich nicht nur hart, sondern so hart, wie ich noch nie trainiert habe." Keine von Kathrins acht vorherigen Teilnahmen in der Tanzshow könne mit diesem Trainingspensum mithalten. "Nur vielleicht [das Training] mit Vadim Garbuzov (34) für die Weltmeisterschaften", schob die Tänzerin hinterher.

Das liege vor allem daran, dass sie in ihre Performances immer noch artistische Elemente einbauen. "Wir machen es uns ja Woche für Woche wirklich nicht leicht und versuchen, immer noch etwas Krasseres draufzusetzen", erklärte die 33-Jährige über ihre hohe Messlatte. Diesen Plan würden sie auch in der nächsten Show verfolgen.

Getty Images Kathrin Menzinger und René Casselly bei ihrem Paso Doble

RTL / Stefan Gregorowius Kathrin Menzinger, "Let's Dance"-Profitänzerin

RTL / Stefan Gregorowius René Casselly und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

