Kourtney Kardashian (42) hat ganz konkrete Absichten! 2007 wurden sie und ihre Familie mit der Reality-TV-Show Keeping up with the Kardashians quasi über Nacht zu Berühmtheiten. 20 Staffeln gab es von dem beliebten US-amerikanischen TV-Format, das im Juni 2021 zu Ende ging. Doch die Kardashians stehen auch weiterhin im öffentlichen Leben. Damit soll allerdings irgendwann Schluss sein. Nun hat Kourtney verraten, wann sie ihre TV-Laufbahn an den Nagel hängen will!

Im Interview mit Variety plauderte die Schwester von Kim Kardashian (41) jetzt über ihre beruflichen Zukunftspläne. "Ich glaube nicht, dass ich in fünf Jahren noch in einer Show mitspielen werde. Ich würde mir vermutlich vorstellen, einfach zu leben", verriet die Influencerin. Kourtney wolle in ein paar Jahren eine Art Neuanfang mit einem ruhigeren Lifestyle wagen.

"Ich sehe mich in einer anderen Stadt leben", fuhr sie fort. Zudem offenbarte Kourtney, dass die letzten Jahre vor der Kamera nicht leicht für sie waren. Nach 14 Jahren "Keeping up with the Kardashians" brauchte sie eine Art Schlussstrich. Ihr Fokus liegt aktuell wohl besonders auf ihren drei Kindern Mason (12), Penelope (9) und Reign (7) sowie ihrer Beziehung mit ihrem Verlobten Travis Barker (46).

Kourtney Kardashian und Travis Barker

Kourtney Kardashian im Februar 2022

Kourtney Kardashian mit ihren Kindern Penelope, Mason und Reign

