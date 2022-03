Seit September 2021 ist Schauspielerin Lily Collins (32) nicht mehr von ihrer Wolke sieben herunterzubekommen. Am 4. September hat die Tochter von Phil Collins (70) nämlich dem Regisseur Charlie McDowell (38) das Jawort gegeben. Seitdem genießen die beiden ihr neues Eheleben in vollen Zügen. Allzu viel geben sie aber von ihrer Beziehung nicht preis – umso überraschender nun dieser Auftritt: Lily und Charlie flanierten zusammen über den Red Carpet!

Am Freitagabend besuchten die zwei die besondere Vorführung ihres Films "Windfall" in West Hollywood, bei dem der 38-Jährige Regie geführt hat und die Emily in Paris-Darstellerin die Hauptrolle spielt. In aufeinander abgestimmten Outfits machten die beiden bei diesem Event eine besonders gute Figur und wirkten so verliebt wie am ersten Tag. Arm in Arm posierte das Paar für die Fotografen und strahlte mit dem Blitzlichtgewitter um die Wette.

Dass die beiden mehr als glücklich sind, ist Fans kein Geheimnis mehr. Vor allem Lily hatte erst kürzlich in den höchsten Tönen von ihrem neuen Leben als Gattin geschwärmt. "Es ist so schön, endlich sagen zu können, dass ich seine Ehefrau bin", hatte sie gegenüber dem Magazin Nylon verraten.

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und Charlie McDowell, September 2021

Getty Images Lily Collins, Schauspielerin

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und Charlie McDowell, August 2021

