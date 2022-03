Hier sprühen ja regelrecht die Funken! Am Sonntagabend werden in London die alljährlichen British Academy Film Awards – kurz BAFTAs – verliehen. Auch in diesem Jahr flanierten wieder etliche Hollywoodstars über den Red Carpet. Doch ein Paar zog mit seinem Auftritt alle Blicke auf sich: Tom Hiddleston (41) und seine Freundin Zawe Ashton. Händchen haltend und super-verliebt schlenderten die beiden über den roten Teppich der BAFTAs!

Bei einem ihrer seltenen Red-Carpet-Auftritte zusammen posierten Tom und Zawe total glücklich für die Fotografen. Während der Marvel-Star in einem eleganten Anzug bei der Verleihung erschien, strahlte seine Partnerin in einer pinken, bodenlangen Robe mit dem Blitzlichtgewitter um die Wette. Doch von all den Kameras ließen sich die beiden nicht aus dem Konzept bringen und zeigten der ganzen Welt, wie sehr sie sich lieben.

Doch nicht nur das Paar an sich war der Hingucker – auch Zawes Look sorgte im Netz für ein paar Spekulationen. Einige Fans vermuteten sogar ein süßes Geheimnis unter ihrem opulenten Kleid. "Ich glaube, Zawe bekommt ihr erstes Kind. Ich meine, schaut euch das Kleid an", schrieb unter anderem ein User auf Twitter. Schon in einem früheren Interview hatte Tom über seinen Kinderwunsch gesprochen. Fans dürften bei einer möglichen Babyneuigkeit also nicht allzu überrascht sein.

Getty Images Zawe Ashton und Tom Hiddleston, 2019 in London

Getty Images Tom Hiddlesto und Zawe Ashton im März 2022

Getty Images Zawe Ashton, Schauspielerin

