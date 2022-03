In wenigen Wochen ist es so weit – Netflix veröffentlicht die zweite Staffel seiner Erfolgsserie Bridgerton. Der kürzlich erschienene Trailer gibt den Fans bereits einen ersten Vorgeschmack: Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey, 33) geht in den neuen Folgen auf die Suche nach seiner zukünftigen Frau und findet sich in einem Liebesdreieck wieder. Auch dürfen sich die Zuschauer wieder auf jede Menge heißer Szenen freuen – und auf die Rückkehr von Daphne (Phoebe Dynevor, 26) mitsamt ihrem kleinen Sohn.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de