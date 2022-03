Madonna (63) hat sich erneut unter die Nadel gelegt! Ende 2020 wagte sich die Sängerin zum ersten Mal ins Tattoostudio und ließ sich die Anfangsbuchstaben ihrer Kids Lourdes (25), Rocco (21), David (16), Mercy (16), Stelle (9) und Estere (9) auf der Haut verewigen. Dabei ist die Musikerin offenbar auf den Geschmack gekommen: Nun ließ Madonna sich ein weiteres Tattoo stechen – dieses Mal eines mit spiritueller Bedeutung!

In ihrer Instagram-Story präsentierte die 63-Jährige ihr neuestes Kunstwerk. An der Innenseite ihres Unterarms ist nun das Symbol für die zehn leuchtenden Emanationen zu sehen. Dieses stammen aus einem Kabbalah-Buch von Rabbi Yehuda Ashlag, der darin über den Schöpfungsprozess des Universums schreibt. "Zehn leuchtende Emanationen, in denen sich Gott manifestiert", titelte Madonna zu dem Werk auf ihrer Haut.

Die Künstlerin widmet sich der östlichen Mystik und die Kabbalah, seitdem sie dank Schauspielerin Sandra Bernhard (66) damit in Berührung gekommen war. Ihr Glaube findet aber nicht nur den Weg auf ihren Körper, sondern auch in die Musik. Beispielsweise enthält das Album Ray of Light Songs, die Madonnas langjähriges Interesse an spirituellen Themen widerspiegeln.

Instagram / madonna Madonna im Tattoostudio Shamrock Social Club in Hollywood

Instagram / madonna Madonnas Tattoo

Getty Images Madonna, Musikerin

