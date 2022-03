Sie flanierten erstmals zusammen über den Red Carpet! Seit Juni 2021 brodelt die Gerüchteküche: Stranger Things-Beauty Millie Bobby Brown (18) wurde des Öfteren zusammen mit Jon Bon Jovis (60) Sohn Jake Bongiovi (19) gesichtet. Nur wenige Monate später machten die beiden ihre Beziehung auch öffentlich und teilen seitdem immer mal wieder Pärchen-Pics. Doch nun feierten die verliebten Teenager eine kleine Premiere: Millie und Jake rockten gemeinsam den roten Teppich der BAFTAs 2022!

Bei den diesjährigen British Academy Film Awards schlenderte die Schauspielerin zusammen mit ihrem Freund an den Fotografen vorbei. Dabei strahlten die beiden total verliebt und bis über beide Ohren mit dem Blitzlichtgewitter um die Wette. Während Jake in einem eleganten schwarzen Anzug glänzte, überraschte die 18-Jährige in einem schwarzen Kleid mit viel Spitze und Samt.

Erst vor wenigen Wochen hatte das Paar seine Fans mit einem ganz besonderen Post auf Instagram verzückt. Zu Millies 18. Geburtstag hatte die "Stranger Things"-Schönheit eine besonders niedliche Pärchenaufnahme veröffentlicht. Als Barbie und Ken verkleidet hatte die zwei den Ehrentag der Schauspielerin gefeiert.

Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown bei den BAFTAs 2022

Anzeige

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi als Barbie und Ken

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de