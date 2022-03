Der Zoff zwischen Kanye West (44), Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) geht weiter. Der Rapper und die Keeping up with the Kardashians-Beauty haben sich bereits im vergangenen Jahr getrennt – zunächst offenbar freundschaftlich. Doch dass Kim inzwischen mit Pete zusammen ist, scheint Kanye nicht zu passen. Er schießt in der Öffentlichkeit immer wieder heftig gegen seine Ex und ihren neuen Freund. Doch nun wird er sich wohl auf Gegenwind gefasst machen müssen: Kim soll Pete die Erlaubnis gegeben haben, sich öffentlich gegen Kanye zu wehren.

Das behauptet zumindest ein Insider gegenüber The Sun. Bisher hat Kim sich nur selten zu den Äußerungen ihres Ex zu Wort gemeldet. Pete hat sich sogar bisher fast komplett aus dem Streit rausgehalten. Doch damit soll nun offenbar Schluss sein. "Kim hat genug von Kanyes Blödsinn und hat Pete grünes Licht gegeben, zu tun, was er will. Pete hat sich bisher zurückgehalten, aus Respekt vor Kims Wünschen", erklärte die Quelle. Der Saturday Night Live-Star selbst soll inzwischen selbst schon total genervt und frustriert von Kanyes Verhalten sein.

Tatsächlich ist Pete auf Kanyes Provokationen bisher nie öffentlich eingegangen – und das, obwohl der 44-Jährige ziemlich heftig gegen den Comedian ausgeteilt hat. Vor einigen Tagen reichte es Pete dann aber offenbar doch und er schrieb Kanye eine private Nachricht, in der er Kim in Schutz nahm.

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

Anzeige

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im März 2022

Anzeige

Getty Images Kanye West bei einer Fashion Show in NYC im Dezember 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de