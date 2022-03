Sie fühlt sich offensichtlich wieder etwas wohler in ihrer Haut! Die Teen Mom-Bekanntheit Kailyn Lowry (30) hat seit Jahren mit ihrem Body zu kämpfen und war nicht immer mit ihrem Körper im Reinen. Im Sommer 2021 zog die vierfache Mutter sogar eine Magenbypass-OP in Betracht. Doch mittlerweile scheint die TV-Persönlichkeit einen anderen Weg gefunden zu haben, denn: Kailyn hat abgenommen und ist sichtlich stolz darauf!

Ihren Fortschritt präsentierte sie ihren Fans vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story. In einem grauen Sweatshirt posierte die 29-Jährige vor einem Spiegel und zeigte dabei stolz ihre Kurven. In einem anderen Clip kurz darauf ging Kailyn dann sogar noch einen Schritt weiter und stellte ihre schmal gewordene Silhouette in einem Sport-BH zur Schau. Dazu schrieb sie: "Wenn erst einmal die Pfunde weg sind, werde ich meine Brüste verkleinern lassen!" Wie viel sie bereits abgenommen hat, verriet die Blondine aber nicht.

Dass die "Teen Mom"-Bekanntheit aber schon ein paar Rückschläge auf ihrer Abnehmreise hinnehmen musste, hatte sie erst Anfang des Jahres ihrer Community offenbart. Vor allem das Trainieren fällt ihr nicht immer leicht. "Ich war heute im Fitnessstudio, obwohl ich nicht hingehen wollte. Ich habe angefangen zu weinen, als ich das Work-out gesehen habe", hatte sie in ihrer Insta-Story erklärt.

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry im März 2022

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry, TV-Star

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry, "Teen Mom"-Star

