Das lange Warten hat endlich ein Ende. Fast ein Jahr mussten Fans des spanischen Netflix-Hits Élite auf eine Fortsetzung warten. Im Juni des letzten Jahres feierte die vierte Staffel der Serie auf Netflix Premiere. Und während weiter fleißig an der Fortsetzung gearbeitet wurde, gab der Streamingdienst auch direkt noch den Dreh einer sechsten Staffel bekannt. Jetzt können sich die Fans aber erst mal auf den Start der fünften Staffel freuen.

Netflix gab auf Twitter bekannt, wann die Fortsetzung der Serie erscheint: "Keine Regeln. Keine Gruppenzugehörigkeit. Keine Kontrolle. Hier ist euer erster Blick auf Elite Staffel 5, die am 8. April Premiere feiert", schreib der Streaming-Riese. Die Handlung der fünften Staffel soll genau dort anknüpfen, wo die vierte Staffel aufgehört hat, und es werden auch die Darsteller der vierten Staffel zu sehen sein. Darunter Itzan Escamilla (24), Miguel Bernardeau (25) und Claudia Salas (27). Es gibt aber auch einige neue Gesichter, wie die Schauspielerin Valentina Zenere (25).

Carlos Montero, der Schöpfer der dramatischen Serie, ist ebenfalls von seinem neuen Werk begeistert. "Die fünfte Staffel ist so großartig, so lebendig, dass ich weiß, dass ich sie mehr als zwei- oder dreimal sehen werde. Es ist ein Fest für die Sinne. Die Zuschauer werden es genießen", schwärmte er im Vorfeld in einem Interview mit TV Line.

Élite, Netflix Manu Rios und André Lamoglia in der 5. Staffel "Élite"

Getty Images Valentina Zenere, Madrid 2022

Netflix Itzan Escamilla und Claudia Salas in der fünften Staffel "Élite"

