Bei Jürgen und Julia hat es leider doch für kein Happy End gereicht! Im First Dates Hotel lernte der Chemiker die Blondine kennen. Zwar hatte er sich zunächst noch an ihren Tischmanieren gestört, aber nach dem zweiten Date schienen sich die beiden doch gefunden zu haben. Am Ende sprachen sie sogar von einem "perfekten Match". Ganz so perfekt scheint es allerdings dann doch nicht gewesen zu sein: Jürgen und Julia sind nicht zusammen, wie sie Promiflash nun verrieten.

Im Gespräch mit Promiflash ließ der Pfälzer die gemeinsame Zeit Revue passieren. "Wir haben uns einfach unglaublich gut verstanden. Wir hatten so viele Gemeinsamkeiten und es gab so viele lustige Dinge die einfach zusammen gepasst haben", betonte er. Sogar seine Eltern seien von Julia begeistert gewesen. Gereicht habe es trotzdem nicht. "Wir haben es zwar zusammen versucht, jedoch sind wir beide zu heimatverbunden, als dass wir das für die Liebe aufgeben wollten", berichtete Jürgen. Dennoch wollen sich die Datingshow-Teilnehmer öfters mal besuchen.

Auch Julia war letztendlich von Jürgens Charakter überzeugt. Bei einem gemeinsamen Wochenende in der Pfalz habe sie zwar Spaß gehabt, aber es gab ein Problem. "Jedoch konnte ich mich nicht ganz fallen lassen in seiner Nähe und der anfängliche Funke, der in der Traum-Atmosphäre in Kroatien entstand, verflog", erzählte die Erzieherin. Mehr als Freundschaft könne sie Jürgen somit nicht bieten.

RTL / Boris Breuer Roland Trettl und sein "First Dates Hotel"-Team

First Dates Hotel, Vox "First Dates Hotel"-Kandidat Jürgen

First Dates Hotel, Vox "First Dates Hotel"-Teilnehmerin Julia

