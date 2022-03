Sind die beiden nun ein Paar oder nicht? Bereits seit Dezember brodelt die Gerüchteküche um ein Verhältnis zwischen Cindy Crawfords (56) Tochter Kaia Gerber (20) und "Zoey 101"-Darsteller Austin Butler (30). Immer wieder sind Paparazzibilder aufgetaucht, die die beiden sehr vertraut miteinander zeigen. Ein Insider verriet kürzlich sogar, dass die beiden eine Beziehung führen sollen und sehr glücklich seien. Neu aufgetauchte Bilder scheinen diese These jetzt zu unterstützen.

Die Schnappschüsse zeigen Austin und Kaia auf dem Weg zum Auto, in der Hand ziehen die beiden einen Koffer neben sich her. Kaia ist dabei lässig gekleidet im langen schwarzen Cardigan, einer Mom-Jeans und einem grauen T-Shirt, wozu sie eine schwarze Sonnenbrille kombiniert. Austin ist gewohnt lässig in einem dunkelgrauen T-Shirt mit schwarzer Jogginghose unterwegs. Welche Reise das mutmaßliche Pärchen wohl geplant hat?

Kaia scheint auf jeden Fall komplett aufzugehen in ihrer neuen Beziehung. Dabei soll ihre vorherige Liebschaft mit dem Schauspieler Jacob Elordi (24) nur einen Monat bevor sie das erste Mal mit Austin gesehen wurde, in die Brüche gegangen sein. Es hieß jedoch, dass die beiden im Guten auseinandergegangen sind. Umso schöner, dass das Model nun einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben scheint, der sie glücklich macht.

Anzeige

Getty Images Kaia Gerber in Hollywood, September 2021

Anzeige

Backgrid Austin Butler und Kaia Gerber, März 2022

Anzeige

MEGA Kaia Gerber und Jacob Elordi bei der Eröffnung des Academy Museum of Motion Pictures, September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de