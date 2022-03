Sind die Gerüchte also wahr? Vor ein paar Tagen plauderte ein Insider aus, dass Jenny Elvers (49) und Marc Terenzi (43) ein Paar sein sollen. Bei einem gemeinsamen TV-Dreh sollen zwischen der Moderatorin und dem Sänger mächtig die Funken gesprüht haben. Tatsächlich gab der Ex von Sarah Connor (41) gerade erst seine Trennung von Viviane Ehret-Kleinau bekannt. Und wie Fotos nun beweisen, scheint Marc in Jenny seine neue Liebe gefunden zu haben!

Auf den Fotos, die Bild vorliegen, schlendern die 49-Jährige und der dreifache Vater Hand in Hand durch Berlin. Dabei tauschen die beiden Reality-TV-Stars immer wieder verliebte Blicke aus. Weitere Bilder zeigen, wie Jenny und der einstige Dschungelkönig in einem Café frühstücken, dabei mächtig turteln – und sich innig küssen! Sowohl die Prominent getrennt-Teilnehmerin als auch der Boygroup-Star wirken auf den Aufnahmen gelassen und glücklich.

Die Fans der beiden würden sich über eine Beziehung freuen. "Ich kann mir vorstellen, dass die zwei sehr gut harmonieren", äußerte eine Promiflash-Leserin erst gestern auf Instagram. "Wäre doch schön. Insbesondere Jenny hat das nun endlich mal verdient", kommentierte eine weitere Userin.

Jenny Elvers, Reality-TV-Star

Marc Terenzi bei einer Filmpremiere in Hamburg im Jahr 2019.

Jenny Elvers im Juli 2019 in Berlin

